Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Sportif tarzı ile dikkat çeken Kutluay, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti.

İbrahim Kutluay, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle çocukları İrem ve Ömer'i göremediğini söyledi.

İbrahim Kutluay, "Çocuklarımı özledim. İrem'i ve Ömer'i göremiyorum virüs salgınından dolayı. Sürekli görüntülü konuşuyoruz" dedikten sonra aracına geçerek evinin yolunu tuttu.