Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu İbrahim Gündoğan (63), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Acı haberi Süha Uygur duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Uygur, gönderisinde "Yolun ışıklar içinde olsun usta…" ifadelerini kullandı.

Gündoğan'ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami’den son yolculuğuna uğurlanacak.