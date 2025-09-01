Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı

        İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari iş insanı şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten kararı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 17:34 Güncelleme: 01.09.2025 - 17:34
        İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında kırmızı bülten kararı
        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu'nun kırmızı bültenle aranması için karar çıkarıldığı öğrenildi.

        Soruşturma kapsamında, 10 Mayıs'ta iş insanı firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu hakkında, "suç örgütüne üye olmak", "malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Vergi Usul Kanuna muhalefet" suçlarından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

        Yazı Boyutu
