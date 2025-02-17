İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiğe çıkaracağı 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150'si için ihale düzenliyor. Kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede, taksi plakaları 29 yıllığına işletmeye açılacak. Her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı. Peki, İBB sarı taksi ihalesi ne zaman ve saat kaçta?