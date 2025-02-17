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        Haberler Bilgi Gündem İBB taksi ihalesi 2025: İBB uygulama tabanlı sarı taksi ihalesi ne zaman, saat kaçta, nerede, kiralama süresi ve bedeli

        İBB uygulama tabanlı taksi plakası ihalesi ne zaman? Taksi plakası kaç yıl süreyle kiralanacak?

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 150 uygulama tabanlı taksi için kapalı teklif usulüyle ihale düzenliyor. 29 yıllığına kiralanacak taksiler, daha önce İBB tarafından yapılan ankette kazanan tasarım ile yollarda olacak. İşte, İBB taksi plakası ihalesinin detayları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 16:16 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:16
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        • 1

          İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), trafiğe çıkaracağı 2 bin 500 uygulama tabanlı taksinin 150'si için ihale düzenliyor. Kapalı teklif usulüyle gerçekleşecek ihalede, taksi plakaları 29 yıllığına işletmeye açılacak. Her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirlenirken, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklandı. Peki, İBB sarı taksi ihalesi ne zaman ve saat kaçta?

        • 2

          UYGULAMA TABANLI 150 TAKSİ PLAKASI İHALESİ NEREDE VE NE ZAMAN?

          İhale, 18 Şubat 2025 tarihinde saat 10.00’da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Son teklif verme süresi ise 17 Şubat 2025 saat 12.00 olarak belirlendi. İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlanacak.

        • 3

          İHALE BEDELİ NE KADAR?

          İBB, ihale kapsamında her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin TL + KDV olarak belirledi. Geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olacak.

        • 4

          İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

          İhaleye katılım 17 Şubat saat 12.00 itibarıyla sona erdi.

          İhaleye katılmak isteyenlerin, belirlenen evrakları tamamlayarak başvurularını belirtilen süresi içinde teslim etmeleri gerekiyor. Başvuru yapacak kişilerin;

          - İstanbul’da oturduğunu gösterir İkametgah belgesi,

          - Geçerli sürücü belgesi,

          - Adli sicil kaydı,

          - Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz gibi evrakları sunmaları gerekiyor.

          İhaleye yalnızca bireysel başvuru yapılabilecek ve her katılımcı yalnızca bir plaka hakkı alabilecek. İlgili ihale şartnamesi, İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nde 1.000 TL karşılığında temin edilebilecek. Başvurular, İBB Encümen Şube Müdürlüğü’ne elden teslim edilecek ve telgraf, faks veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

        • 5

          YENİ TASARIMLA YOLLARDA OLACAKLAR

          Yeni taksiler, İstanbulluların verdiği oylarla belirlenen yeni tasarımla yollarda olacak.

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