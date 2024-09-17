İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

- Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi,

- Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması,

- Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması,

- Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi,

- Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması,

- Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması,

- (Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir).