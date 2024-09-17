İBB'nin 'Sen Oku Diye' eğitim desteği başvuruları sürüyor! Eğitim desteği ne kadar, kimler alabilir?
İBB'nin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere 'Sen Oku Diye' eğitim desteği veriyor. 100 bin öğrencinin yararlanacağı tek seferlik ödeme için başvurular devam ediyor. İşte, İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği miktarı, başvuru tarihi ve koşulları...
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İBB, şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 'Sen Oku Diye' eğitim desteği verecek. 10 Eylül'de başlayan başvuru süreci devam ediyor. İBB, eğitim desteği vereceği öğrencilerde birden fazla koşul arıyor. Peki, İBB 'Sen Oku Diye' eğitim desteği ne kadar, başvurular ne zaman bitiyor ve kimler başvurabilir? İşte, detaylar...
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU TARİHLERİ
İBB, 10 Eylül ile 11 Ekim 2024 tarihleri arasında başvuruları alıyor.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR?
Toplamda 100 bin şehit çocuğu, yetim, öksüz ve engelli öğrencilere durumlarını belgelemek koşuluyla yılda bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL ödeme yapılacak.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ BAŞVURU KOŞULLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
- Öğrencinin kendisinin İstanbul’da ikamet etmesi,
- Şehit çocukları, yetim ve öksüz çocukların ilköğretim veya lise öğrencisi olması,
- Engelli çocukların ilköğretim/lise veya MEB onaylı özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim görüyor olması,
- Öğrencinin normal öğrenim süresi içinde eğitimine devam etmesi,
- Devlet okulu veya vakıf/özel okullarda %100 burslu okuyor olması,
- Başvuruda bulunacak öğrencilerin 5 yaş ve üzeri, 40 yaş ve altı olması,
- (Başvurusu yapılacak öğrencinin, ilköğretim ve ortaöğretimde aktif öğrenci kaydı olması veya 5 – 40 yaş arası zihinsel ya da fiziksel engel durumu olması sebebiyle rehabilitasyon merkezinde eğitim görmesi gerekmektedir).
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
“İstanbul Senin Uygulaması” ya da https://senokudiye.ibb.istanbul/ portalı üzerinden başvuru ve evrak işlemleri gerçekleştirilebilir.
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İBB 'SEN OKU DİYE' EĞİTİM DESTEĞİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR
- Öğrenci belgesi
- Vakıf/özel okullarda %100 burslu olduğuna dair belgesi
- Öğrenci engelli ise engelli belgesi
- Öğrenci şehit çocuğu ise şehit olduğuna dair belge
- Öğrencinin anne, baba veya yasal vasinin banka hesap bilgilerini içeren belge