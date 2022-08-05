İBB Orkestraları Ağustos'ta 13 ilçede

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Orkestralar Müdürlüğü, İstanbulluları meydanlarda, parklarda, sokaklarda müzikle buluşturmaya devam ediyor. Mayıs ayında başlayan açık hava konserlerinde performansları ile göz dolduran İBB Orkestralar Müdürlüğü toplulukları ağustos ayında Şişli, Üsküdar, Kadıköy, Tuzla, Esenler, Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş, Çekmeköy, Şile, Ümraniye, Büyükada ve Bağcılar halkıyla buluşarak yaz akşamlarına eğlence katacak. İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Mehteranı ve İBB Bandosu’nun konserleri bu ay meydanlarda olacak.

Ücretsiz olarak gerçekleşecek konserlerin programına İBB Orkestraları sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir



PROGRAM:



8 Ağustos Pazartesi

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Kadıköy Rıhtımı

Saat:19.00



10 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Tuzla Sahil Parkı

Saat:19.00



11 Ağustos Perşembe

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı

Saat:19.30



Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Esenler Cumhuriyet Meydanı

Saat:20.30



12 Ağustos Cuma

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Şişli Maçka Parkı

Saat:19.00



16 Ağustos Salı

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Beyoğlu Karaköy Metro Köprüsü

Saat:19.00



17 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Fatih Gülhane Parkı

Saat:19.00

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Fatih Gülhane Parkı

Saat:20.15



18 Ağustos Perşembe

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Beşiktaş Sanatçılar Parkı

Saat:19.00



20 Ağustos Cumartesi

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Çekmeköy Madenler Parkı

Saat: 20.30



23 Ağustos Salı

Topluluk: İBB Bandosu

Yer: Fatih Beyazıt Meydanı

Saat:19.00



24 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Şile Meydanı

Saat: 20.15





26 Ağustos Cuma

Topluluk: İBB Mehteranı

Yer: Ümraniye Santral Meydanı

Saat:19.00



Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Ümraniye Santral Meydanı

Saat: 20.15



28 Ağustos Pazar

Topluluk: İBB Türk Halk Müziği Topluluğu

Yer: Adalar Büyükada

Saat: 20.30



31 Ağustos Çarşamba

Topluluk: İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu

Yer: Bağcılar Meydanı

Saat:20.00