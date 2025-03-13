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        Haberler Gündem İBB Meclisinde metro hattı projesi için borçlanma talebi onaylandı

        İBB Meclisinde metro hattı projesi için borçlanma talebi onaylandı

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Metro Hattı Projesi'nin bazı işleri için 80 milyon avro ve KDV tutarındaki iç borçlanma talebine onay verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 18:44 Güncelleme: 13.03.2025 - 18:49
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        İBB Meclisinde metro hattı projesi için borçlanma talebi onaylandı
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        İBB Meclisi mart ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

        Borçlanma maddelerinin görüşüldüğü Meclis'te, İBB Başkanlığı Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Finansman Şube Müdürlüğünce, Pendik Merkez-Kaynarca Merkez-Fevzi Çakmak Metro Hattı inşaat ve elektromekanik işleri ikmal inşaatı projesinin finansmanı için 80 milyon avro ve KDV tutarında iç borçlanma talebinde bulunuldu.

        Oylamada, iç borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.

        - İştirak şirketlerinin de borçlanma talepleri onaylandı

        Meclis'te İBB Başkanlığı İştirakler Koordinasyon Şube Müdürlüğünce, İBB ve bağlı kuruluşlarının sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulunduğu şirketlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 15 milyar 441 milyon lira iç borçlanma talep edildi.

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        Yapılan oylamada, 23 iştirak şirketinin iç borçlanma talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

        METRO DURAĞINA "MALL OF İSTANBUL-MASKO" İSMİ VERİLDİ

        Meclis'te, İBB ile Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ arasındaki şartlı bağış protokolüne ilişkin gündem maddesi de görüşüldü.

        İBB'nin hüküm ve tasarrufu altında bulunan M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda yer alan "Masko" isimli metro istasyonu durağının 3 yıllık süreyle isim hakkının 80 milyon lira karşılığında "Mall Of İstanbul-Masko" olarak kullandırılması teklif edildi.

        Bu madde, oy birliğiyle kabul edildi.

        Meclis'te, İBB ile Ege Yapı AŞ arasındaki şartlı bağış protokolüne ilişkin gündem maddesi de konuşuldu.

        İBB tarafından kara surlarında yürütülen restorasyon çalışmalarına şirket tarafından 18 milyon lira bağış yapılması karşılığında bu şirkete, inşaat ve lojistik ihtiyaçları doğrultusunda 9 aylık süreyle şantiye yolu verilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

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