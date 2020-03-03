İBB'den 65 yaş üstü İstanbulkart için vize uyarısı

AA

İBB'den yapılan açıklamada, 65 yaş üstünün kullandığı İstanbulkartların, son kullanım tarihinin 31 Mart'ta dolacağı hatırlatılarak, vize işlemi yapılmayan kartların bu tarihten sonra ücretsiz olma özelliğini yitirerek tam ücret tarifesine geçeceği belirtildi.

Yönetmeliğe göre vizeleme işleminin yapılması gerektiği aktarılan açıklamada, 65 yaş üstü İstanbulkart sahiplerinin kullanım süresini uzatmak için tüm biletmatik ve İstanbulkart dolum bayilerinden ücretsiz işlem yapabileceği bildirildi.