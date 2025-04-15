İBB Tiyatroları'nın bu sene 39.'sunu düzenlediği Çocuk Şenliği için geri sayım başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına özel düzenlenen ve birçok tiyatro oyununun sahneleneceği şenlikte, çocukların gelişimine katkı sağlayacak birçok atölye de yer alacak. Peki, İBB Çocuk Şenliği ne zaman başlıyor?