ÖDEME TARİHLERİ İBB TARAFINDAN DUYURULACAK

İBB bursü ödeme tarihleri ve diğer duyurular için İBB'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesaplarını düzenli olarak takip etmeniz önerilir.

Ayrıca başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendiriliyor.