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Kanal İstanbul projesi ile ilgili hazırlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)' raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yeterli bulunarak, 23 Aralık itibariyle halkın görüşüne açıldı. Raporun askıya çıkmasından bir gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'deki başkanlık binasında düzenlenen toplantıda, projeye ilişkin eleştirilerini 15 başlık altında açıklamıştı. Kanal İstanbul için açıklanan ÇED raporunun 10 günlük askı süresinde itirazlara dahil olacaklarını ifade eden İmamoğlu, vatandaşa da dilekçeyle itiraz etme çağrısında bulunmuştu.

İmamoğlu'nun çağrısının ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nde görülen hareketlilik bugün de devam etti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'da bugün Beşiktaş'taki binaya gelip dilekçe verenler arasındaydı. Binaya gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ve projeye neden karşı çıktıklarını anlatan İmamoğlu, "Tüm halkın haklarını korumak adına ÇED raporuna itiraz için geldim. Bu süreci son ana kadar takip edeceğim" dedi.

Açıklamasının ardından binaya giren Başkan Ekrem İmamoğlu, ÇED raporuna itiraz dilekçesini teslim etti. Dilekçeler perşembe günü mesai bitimine kadar teslim edilebilecek.