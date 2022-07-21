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İBB Kültür A.Ş'ye bağlı olarak işletilen ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği üçüncü mekan olan Sultanahmet’teki tarihi Yerebatan Sarnıcı, 2017 yılında tarihinde ilk kez kapsamlı bir restorasyona girmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, restorasyonu tamamlanan Yerebatan Sarnıcı'nın hafta sonu ziyarete açılacağını duyurdu.