İBB Başkanı İmamoğlu Van'da esnafla buluştu

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre CHP'nin belediye başkanları kampı dolasıyla ziyaret ettiği Van’da esnafla buluştu.

1 Haziran'da hakkında görülecek hakaret davası ve olası siyasi yasak ihtimali sorulan İmamoğlu şöyle konuştu:

"YİNE DE HUKUKA UYGUN ADİL BİR KARAR BEKLİYORUZ"

Memleketin her insanı mahkemelerden, yargıçlardan hukuk bekler. Ben de son anına kadar hukuk bekleyeceğim. Bugüne kadar verilen hukuksuz tüm kararları kınıyorum. Ama yanı sıra ben hala bu memleketin bu güzel yurdumuzun yargıçlarına, savcılarına güvenmek istiyorum. Umut ederim doğru karar verirler. Çünkü hukuk herkese lazım olacak. Herkese lazım. O karar vericilere bile lazım olacak. Biz son anına kadar yine de hukuka uygun adil bir karar bekliyoruz..



"MUHTEMELEN KONULAR 6'LI MASADA KONUŞULUYOR"

CHP'nin Kürt Sorunu'a yaklaşımı ve çözümü sorulan İmamoğlu, şu değerlendirmede bulundu: Tabiri caizse Genel Başkanımız da ifade ediyor ikinci yüzyıla giderken Türkiye Cumhuriyetini demokrasiyle taçlandırmak, bu kavram üzerinden biz de süreci çok önemsiyoruz. Yerel yönetimlerde buna dönük adımlar atmak için üstün gayretler gösteriyoruz. Ve bunlar muhtemeldir ki o altılı masada konuşuluyor ve konuşulacaktır, belki haklısınız toplum sabırsızlıkla neler alacağını bu güzel ittifakı bu önemli bir araya gelişin topluma neler vereceğini duymak istiyor. Ama zamanı geldiğinde ben eminim ki bu beklentileri karşılayacak en üstün demokratik uygulamalar açıklayacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü neticede biz ve bizim gibi belediye başkanları da kendi yaşam alanlarında bu söylediğiniz adımların atılmasını destekliyor