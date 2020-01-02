'Huzursuzluk' film oluyor

Zülfü Livaneli'nin 'Huzursuzluk' adlı romanı sinema filmi haline getiriliyor. Filmin senaryosunu Aylin Livaneli yazdı

Zülfü Livaneli'nin 2017'de yayımlanan 'Huzursuzluk' adlı romanı kızı Aylin Livaneli'nin senaryosuyla sinema filmi haline getiriliyor. Filmin yapımcıları HANN Medya ile Nebil Özgentürk.

Aylin Livaneli: Huzursuzluk, bu coğrafyada bulunan herkese aşina ama bir o kadar da yabancı ve yadsınan insanların hikâyesi... Evrensele ulaşmak için önce yerelle barışmamız gerekiyor. Senaryoyu yazarken 'Meleknaz'ın ve onun gibi diğer Ezidi kızların yaşadığı acıları içimde hissettim."

HANN Medya Yönetim Kurulu Başkanı İlkem Şahin: Çok satan kitaplar Hollywood'un altın madeni ama onların sözleriyle tekrar edecek olursam; 'lokal motiflerin böylesine içten yazıldığı, bu kadar güçlü ve evrensel bir hikâyenin onları fazlasıyla heyecanlandırdığını belirtmeliyim. Filmi hemen hayata geçirmek istiyorlar. Şu anda bir Hollywood Yönetmeni ile casting ve diğer detaylar üzerinde konuşuyoruz.

Nebil Özgentürk: O Melek Tavus işlemeli mendili, narin ellerinde biçimlendiren Ezidi kızı Nergiz'in BEN BİR İNSANDIM' diye başlayan insanlık hikâyesinin, Hollywood yolculuğunda umarım herkes aynı soruyu soracak; 'Sonra ne olmuştu o kızlara?' Zülfü Livaneli, bu son romanıyla insana insanlığı hatırlatıyor... 'İnsanlık ağacının kırık dalı' diye tanımladığı bir kavmin acılarını anlatıyor. Suriye'de olan biteni, IŞİD canavarlığını, mülteci yalnızlığını - kalabalığını...