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Hüsrev Gerede'nin eşyaları çalındı

Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve siyasetçi Hüsrev Gerede'nin eşyaları çalındı. Gerede'nin gelini yönetmen Canan Gerede, "Bir geçmiş yok oldu, bellek gitti" dedi

Giriş: 28.02.2023 - 09:39 | Güncelleme: ABONE OL
Hüsrev Gerede'nin eşyaları çalındı
HABERTURK.COM

SHOW Haber'den Serhat Alattinoğlu'nun haberine göre; Hüsrev Gerede'nin gelini yönetmen Canan Gerede'nin Şişli'deki evine hırsız girdi. Hırsız, Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı ve siyasetçi Hüsrev Gerede'nin eşyalarını çaldı.

Canan Gerede, "Torunumun arkadaşı Fas'a gidiyordu. Bana bir kutu bıraktı. 800 Euro ve altın bilezik vardı içinde. Üç hafta sonra döndü. Ne olduysa o üç hafta zarfında oldu. Emanetlerini geri istedi ben de verdim. 800 Euro'dan 300 Euro kalmıştı ve altınları gitmişti" dedi.

Ardından aile eşyalarının bulunduğu dolaba da bakan Canan Gerede, Hüsrev Gerede ve ailesine ait olan eşyaların da çalındığını gördü.

Hırsız, Hüsrev Gerede'ye ait olan aile armasının bulunduğu yüzüğü, tiara denilen mücevher taç ve altın saatleri de çaldı.

Canan Gerede, "Büyük şok yaşadım. Bütün bir hayat vardı.Kızımın evinde kasasında duruyordu. Bu evde daha korunur halde olur diye düşündüm. Hepsi silindi gitti. Bir geçmiş yok oldu" ifadelerini kullandı.

Polis hırsız yakalanması için çalışmalara başladı.

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