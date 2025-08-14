Husilerden dünyaya, "Sınırı aşacağız" tehdidi

İsrail ile İran arasında 12 gün süren savaşta ve öncesinde İsrail'e yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Husiler, eylemlerinin Basra Körfezi'yle sınırlı kalmayacağını açıkladı.

Husiler, 27 Temmuz itibariyle yeni bir eylem planına geçtiklerini dünyaya ilan etti. Daha önce İngiltere başta olmak üzere İsrail destekçisi olan ülkelerin gemilerine yönelik saldırılar düzenleyen Husi gruplar saldırılarında artık İsrail ile ticaret yapan tüm filoların sınır tanımaksızın hedeflerinde olduğunu açıkladı.

"ÜLKE VE BAYRAK AYRIMI GÖZETMEYECEĞİZ"

İsrail ile yapılan ticarette kullanılan gemilerin sahibi/işleticisi olan şirketlerin diğer gemilerine yönelik olarak ülke bayrak ayrımı gözetmeksizin saldırı gerçekleştirileceği vurgulandı.

Tehdit mesajında Husiler bu saldırıların coğrafi bir kısıtlama olmaksızın güçlerinin yetebileceği herhangi bir bölgede yapabileceğinin kaydedildi.

BAKANLIK UYARDI

Husilerin İsrail limanlarına uğramamış olsa bile sahibinin bağları dolayısıyla gemilerin hedef alınabileceğini bildirmesi üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sektöre bağlı birimleri uyardı.