Husiler İsrail'i hedef aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail’in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Tel Aviv yakınlarında yer alan Ben Gurion Havalimanı'na "Filistin-2" hipersonik balistik füzesiyle saldırı düzenlediklerini belirtti.

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Saldırının başarılı olduğunu ve milyonlarca İsraillinin sığınaklara kaçmasının yanı sıra havalimanında uçuşların durduğunu aktaran Seri, saldırının Filistin halkına destek ve Gazze Şeridi'nde soykırım suçlarını işleyen İsrail'e karşı bir yanıt olduğunu ifade etti.

Husiler, 22 Temmuz'da da Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzesiyle hedef aldıklarını açıklamıştı.