Husiler, bir yılda 193 gemiye saldırdı

REKLAM advertisement1

Husi lider Abdulmelik el-Husi, el-Aksa Tufanı'nın birinci yılı münasebetiyle Husilere ail el-Mesira televizyon kanalına yaptığı konuşmada, geçen bir yıl içindeki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Husi, "Yemen cephesinde Filistin halkının zaferi için dini, ahlaki, insani ve ilkesel pozisyonumuzu sürdürüyoruz" dedi.

BİR YIL İÇİNDE BİNDEN FAZLA FÜZE FIRLATTILAR

İsrail'in Gazze'ye saldırılarından bu yana bir yıl içinde binden fazla füze fırlattıklarını dile getiren Husi, Kızıldeniz'den geçen ABD, İngiltere ve İsrail bağlantılı 193 gemiyi hedef aldıklarını kaydetti.

"11 Amerikan silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürdük." diyen Husi, ülkeye hava ve denizden olmak üzere 774 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 82 kişinin öldüğünü, 340 kişinin yaralandığını belirtti.

REKLAM Abdulmelik Husi, askeri güçlerini geliştirme çabası içinde olduklarını vurguladı. *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.