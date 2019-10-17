Hünkâr beğendi tarifi nasıl yapılır?

Saray mutfağının eşsiz yemeği olan Hünkâr Beğendi yapılış açısından çok kolaydır. Ana yemek olarak sunumu gerçekleşir. Patlıcan yatağına yatırılan etlerle bu güzel yemek sizin de sofralarınız Hünkarı olabilecek mi? Hep beraber Hünkâr Beğendi nasıl yapılıyor bakalım. Hazırsanız işte listemiz;
Hünkâr Beğendi Tarifi Malzemeler;
- 200 Gram Kuşbaşı Et
- 3 Yemek Kaşığı Sıvıyağ
- 1 Tane Biber
- 1 Tane Domates
- 1 Tane Soğan
- 1 Yemek Kaşığı kadar Salça
- 1-2 Su Bardak Su
- Birer Tutam Karabiber ve Tuz
Beğendisi İçin Malzemeler;
- 3 Tane Orta Boy Patlıcan
- 1 Yemek Kaşığı Un
- 1 Yemek Kaşığı Tereyağı
- 1-1,5 Çay Bardağı Süt
- Yarım Su Bardağı Rendelenmiş Kaşar
- Tuz
Hünkâr Beğendi Tarifi Yapımı;
- Öncelikli olarak patlıcanlarımız fırın içinde veya ocak üzerinde közlenir.
- Beğendinin çekirdeksiz olması için özellikle çekirdeksiz olan patlıcanları seçelim.
- Kabuğunu soyduğunuz patlıcanları doğrayalım.
- Yağ ve unu tava içerisinde güzelce kavuralım.
- Doğranan patlıcanları tavanın içerisine ekleyelim ve bir güzel ezelim.
- Ocağın altını en kısık seviyeye getirelim ve sütü azar azar ekleyelim.
- Güzelce karıştırdıktan sonra kaşarımızı da ilave edip ocağın altını kapatalım.
- Kaşarımız içerisine bir güzel karışsın.
- Yeni bir tavayı içerisine yağ koyarak ocağa alalım.
- Tava tam ısındığında etlerimizi içerisine atalım.
- Etler suyunu çekince ince kıydığımız soğan ve biberimizi içine atalım.
- Biber ve soğan kavrulunca salçamızı içerisine atalım.
- En son olarak domatesimizi ekleyelim. (Kabuğu soyulmuş, çekirdekleri çıkarılmış olarak.)
- Suyumuzu koyduktan sonra üzerine bir kapak örtüp etlerimizin tamamen pişmesini bekleyelim.
- Piştikten sonra karabiberi tuzu üzerine ekleyelim.
- Servis tabağına beğendiyi koyalım üstüne etlerimizi yerleştirelim.
- Ortalama bir hünkâr beğendi porsiyonu 469 kalori eder.
Hünkâr Beğendi Yemeğinin Püf Noktaları;
- Etlerimizin geç pişeceğini düşünüyorsanız önceden düdüklü tencere içerisinde haşlayabilir, kalan et suyunu yemeğin içerisinde kullanabilirsiniz.
- Patlıcanların çekirdeksiz olmasına dikkat edelim.
- Kırmızı et sevmiyorsanız aynı tarifi tavukla da yapabilirsiniz.
Hünkâr Beğendinin Yanına Ne Yapsam?
- Tane tane olan pirinç pilavı
- Sıcacık mercimek çorbası
- Hiç uğraşamam canım derseniz basit bir salata ile iyi gider.
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