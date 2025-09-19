Hülya Uçansu’ya Onur Ödülü

Türk Sinematek Derneği’nde başladığı kariyerini İstanbul Film Festivali’ni çeyrek asır boyunca başarıyla yöneterek sürdüren Hülya Uçansu, Bodrum Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülü’nü alacak. Festivalin Uluslararası Jüri’sinde de yer alacak olan Hülya Uçansu’ya ödülü, 4 Ekim akşamı Bodrum Kalesi’nde düzenlenecek olan açılış töreninde takdim edilecek.

BIFF, bu ödülü, ülkemizde film festivali organizasyonuna hem öncülük eden hem örnek oluşturan direktörlük vasıflarıyla uluslararası alanda saygı ve sevgi kazanan, anılarını ve deneyimlerini üç kitapta toplayan ve duayen sıfatını hak eden Hülya Uçansu’ya bir vefa ve teşekkür mahiyetinde sunuyor.

Sinemaya adanmış bir hayat

Bandırma’da sinema işletmeciliği yapan bir aileden gelen Hülya Uçansu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde öğrenci olduğu 1975 yılında, film izlemek için gittiği Türk Sinematek Derneği’nde, unutulmaz yazar ve senarist Onat Kutlar’ın daveti üzerine yarı zamanlı çalışmaya başladı. Bir yıl Antalya ve bir yıl da Balkan Film Festivali için Vecdi Sayar ve Onat Kutlar’la çalıştı; birlikte 1979’da Kültür Bakanlığı bünyesinde, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılan İstanbul Film Yapım ve Gösterim Merkezi’ni kurdular.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı - İKSV bünyesinde 1983 yılında kurulan İstanbul Film Festivali’ni ekibi ve danışmanlarıyla yönettiği 25 yıl boyunca, dünya sinemasının unutulmaz filmlerinden oluşan seçkiler hazırlandı ve zamanın en önemli sinemacıları festivale katıldı. Uçansu döneminde İstanbul Film Festivali, gençler için gayriresmi bir sinema okulu haline geldi. Türkiye sinemasının dünya festivallerinde temsil edilmesine, yeni bir sinemacı kuşağının oluşmasına, sinema ve dağıtım anlayışının gelişmesine aracı oldu. İstanbul Film Festivali’nin Uçansu’dan sonra gelen direktörleri Azize Tan ve Kerem Ayan da onun yardımcıları olarak görev yapıyorlardı. Uçansu, 1987 yılından başlayarak Venedik, Chicago, San Sebastian, Rotterdam, Montreal, Montpellier, Roma, Valladolid, Torino, Edinburg gibi dünyanın en prestijli film festivallerinde jüri üyeliği ve jüri başkanlığı yaptı. İstanbul Film Festivali’nden ayrıldıktan sonra Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak (2006-2015) çalışan ve 2008 - 2015 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi’ndeki İcra Kurulu üyeliği yapan Uçansu, anılarını Bir Uzun Mesafe Festivalcisinin Anıları (2012) ve Nisan Ayların En Güzeli (2014) kitaplarında topladı. Türk Sinematek Derneği, İstanbul Film Festivali ve İstanbul Film Ajansı’nın kurucularından Onat Kutlar’ı 80. yaşında anmak için Onat Kutlar’a Mektup Var (2026) adlı kitabı derledi.