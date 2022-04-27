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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar (58), önceki akşam Bebek trafiğinde aracıyla seyir halindeyken görüntülendi.

Muhabirlerin sorularını yanıtlatan Avşar, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği iftar programı hakkında konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR ORTAM VARDI"

Etkinlikte eline aldığı fotoğraf makinesiyle dikkat çeken Hülya Avşar, "Çok güzel bir ortam vardı. O ortamın samimiyetinden dolayı böyle bir şeyi yapmak geldi içimden. Aslında ben onu gizli gizli yapıyordum da fark ettiler." ifadelerini kullandı.

"ŞARKI GELİYOR, ŞAMPİYON BELLİ"

Yeni çıkacak olan albümü hakkında da açıklamalarda bulunan Avşar, "Şarkı geliyor, şampiyon belli!" dedi.

Bu sırada aracının üzerini gülle dolduran çiçekçiye de 100 TL bahşiş veren ünlü isim, ardından evinin yolunu tuttu.