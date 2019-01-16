Hülya Avşar'ın Kaya Çilingiroğlu ile evliliğinden olan kızı Zehra Çilingiroğlu, dün 21'inci yaşına girdi. Avşar, kızının yaş günü partisinden bir kareyi sosyal medyasından takipçileri ile paylaştı.

"MUTLU YILLAR ZEHRA'M"

Zehra Çilingiroğlu için düzenlenen doğum günü organizasyonu sonrası paylaştığı karenin altına "Yirmi yıl önce bugün doğdu. Mutlu yıllar Zehra'm" notunu düşen Hülya Avşar kızının doğum gününü sosyal medya üzerinden de kutlamış oldu.