Hülya Avşar'dan güldüren gaf!

Avşar, "İnsani kurallar. Onların dışında çalışmam çok zor. Dizide beklerken orada spor yapabilmem için küçük bir spor alanı kuralmasını istedim. Spordan vazgeçemiyorum napayım. Hamlaşmaktan korkuyorum ondan böyle bir isteğim oldu. Kendi lüksümden bu saatten sonra ödün vermeyeceğim." dedi.