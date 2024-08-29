Hülya Avşar'dan Demet Özdemir'e davet
Hülya Avşar, kendisiyle tenis oynamak isteyen Demet Özdemir'e davette bulundu
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Geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülenen ve tenis kıyafetine benzer bir elbise seçiminde bulunan Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna; "Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım" yanıtını vermişti.
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Demet Özdemir'in bu sözlerine Hülya Avşar'dan yanıt geldi.
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Sosyal medya hesabından Demet Özdemir'e seslenen Hülya Avşar; "O zaman 2 Ekim'de Bodrum'da yapılacak olan Hülya Avşar Cup Tenis Turnuvası'na bekliyorum seni Demetcim. Çok mutlu olurum" dedi.
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