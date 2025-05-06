Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Hülya Avşar: Bu gözler çok yuva yapar - Magazin haberleri

        Hülya Avşar: Bu gözler çok yuva yapar

        Bebek'te görüntülenen Hülya Avşar, gazetecilerin geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in kendisine söylediği "Senin bu gözlerin yuva yıkar" sözlerinin hatırlatılması üzerine "Bu gözler çok yuva yapar" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 09:02 Güncelleme: 06.05.2025 - 09:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu gözler çok yuva yapar"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Bebek'te objektiflere yansıyan Hülya Avşar, çalgıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yeni şarkısı 'Ahım Olsun' hakkında konuşan Avşar, geri dönüşlerinin güzel olduğunu söyledi.

        Avşar, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta başlayan 'Hülya Avşar Cup' tenis turnuvasına henüz katılamadığını ancak yakında gideceğini belirtti.

        Hülya Avşar, programına konuk olarak gelen yakın arkadaşı İbrahim Tatlıses'in kendisine "Senin bu gözlerin yuva yıkar" şeklindeki sözlerin hatırlatılması üzerine "Bu gözler çok yuva da yapar" ifadelerini kullandı.

        Avşar, gazetecilerin "Yeniden bir yuva kuracak mısınız?" şeklindeki sorusu üzerine "Böyle sorulara benden cevap alabilir misiniz?" diyerek esprili bir şekilde karşılık verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Hülya Avşar

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        "Hatice'yi öldürüp 1 gün başında beklemiş!"
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        Bilgisayar başında şüpheli ölüm!
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Doğu Anadolu için yağmur uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Habertürk Anasayfa