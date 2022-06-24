Yönetmen koltuğunda Sermiyan Midyat'ın oturduğu BKM ve Necati Akpınar imzalı film bu akşam televizyon seyircisi ile buluşacak. Başrollerinde Demet Akbağ ve Sermiyan Midyat gibi başarılı oyuncuların yer aldığı film hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...
HÜKÜMET KADIN FİLMİ KONUSU NE?
Sekiz çocuk annesi, okuma yazma bilmeyen ve politikayla ilgilenmeyen Midyatlı bir kadın olan Xate'nin (Demet Akbağ) kocası Aziz Veysel (Ercan Kesal) Midyat Belediye Başkanıdır. Aziz Veysel'in ani ölümü üzerine başkanlık koltuğunu devralan Xate'nin başına hem komik hem de duygusal olaylar gelecektir. Xate'nin kocası bir gün trafik kazasında hayatını kaybedince başkanlık koltuğuna Xate oturur.
Kocasından kendisine yadigar kalan büyük bir projeyi yerine getirmek için yemin içer: İlçeyi ne pahasına olursa olsun suya kavuşturmak. İlçeyi suya ve elektriğe kavuşturur fakat 27 Mayıs Darbesi olur ve ilçenin suyu kesilir. Bir gün kızını evlendirir ama kızını evlendirdiği saatlerde kalp krizi geçirir.
HÜKÜMET KADIN FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Demet Akbağ - Xate
Sermiyan Midyat - Faruk
Mahir İpek - Ikram
Gülhan Tekin - Fehime
Burcu Gönder - Güle
Ercan Kesal - Aziz Veysel Nuroğlu
Nazmi Kırık - Ferhat
Cezmi Baskın - Eşekçi Feyzullah
Ayberk Atilla - Şeyhmuz
Sarp Aydınoğlu - Ögretmen
Bülent Çolak - Baran
Haki Biçici - Behçet
Renan Bilek - Müfettis Tugrul
Kemal Uçar - Komutan Celal
Muhammed Akay - İmam
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