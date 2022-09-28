'Deadpool' serisinin üçüncü filmine dair detaylar açıklanmaya başladı. X-Men serisinde Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman, 'Deadpool 3'te Ryan Reynolds’a eşlik edecek.

Oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren 'Logan' filmiyle son bulmuştu.

'Deadpool 3’ün vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.