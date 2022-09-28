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Hugh Jackman, 'Deadpool'un yeni filmi için 'Wolverine' olarak geri dönüyor

Hugh Jackman, X-Men serisinde canlandırdığı 'Wolverine' karakteriyle beyazperdeye geri dönüyor. Jackman, Ryan Reynolds’ın başrolünde yer aldığı 'Deadpool' serisinin üçüncü filminde yer alacak

28.09.2022 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Hugh Jackman, 'Deadpool'un yeni filmi için 'Wolverine' olarak geri dönüyor

'Deadpool' serisinin üçüncü filmine dair detaylar açıklanmaya başladı. X-Men serisinde Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman, 'Deadpool 3'te Ryan Reynolds’a eşlik edecek.

Hugh Jackman ve Ryan Reynolds
Hugh Jackman ve Ryan Reynolds

Oyuncunun 2000 yılında ilk X-Men filmiyle başlayan macerası 2017 yılında vizyona giren 'Logan' filmiyle son bulmuştu.

'Deadpool' karakterini Ryan Reynolds canlandırıyor.
'Deadpool' karakterini Ryan Reynolds canlandırıyor.

'Deadpool 3’ün vizyon tarihi 6 Eylül 2024 olarak açıklandı.

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