HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar

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HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Yapıcıoğlu'nun 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yaptığı açıklamadan öne çıkanlar şöyle:

Biz 2-3 ay öncesinden görüşmelere başladık. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk görüşmemizde şu tablo ortaya çıkmıştı; Cumhur İttifakı'nın devamı yönünde bir irade uyuşması dendi. Daha sonra komisyonlar kuruldu. Bizden 3, AK Parti'den 3 arkadaş. İttifakın nerelerde olabileceği konusu. Onların söyledikleri ile bizim arkadaşlarımızın teklif birbirinden uzaklaştı. Toplam 8 görüşme oldu. Çok detaya girmek doğru olmaz. Bazı belediyelerde bizim bazı belediyelerde AK Parti'deki adayların desteklenmesi yönünde. Birkaç il ve birkaç ilçede kendi adaylarımızın desteklenmesini talep ettik. Çoğunlukla Güneydoğu'daki iller. Şanlıurfa da vardı. Biz 973 ilçede adaylarımızı çıkardık.

"ŞANLIURFA VE BİNGÖL'DE İDDİALIYIZ"

Biz birkaç ilçe ve 2 il ve bir de büyükşehiri söyledik. AK Parti heyeti tarafından kabul görmedi. Onlar sadece belediye meclis üyeliklerinde bizim arkadaşlarımıza listelerinde yer vereceklerini söylediler. Bu da bizim açımızdan kabul edilecek bir şey değildi. İddialı olduğumuz birden fazla yer var. Bazı ilçelerde ve illerde iddialıyız. Şanlıurfa ve Bingöl bunlardan bir tanesi. Batman'da da asılıyoruz. Pek çok ilçe var asıldığımız. Sonuç olarak Türkiye'de 30 büyükşehirin 26'sında adayımızı çıkardık. Büyükşehir olmayan 51 ilin tamamında adayımızı çıkardık. 81 vilayetin tamamında kendi aday ve logomuzla seçime gidiyoruz. İstanbul'da 39 ilçe, Ankara'nın ve İzmir'in bütün ilçelerin tamamında adaylarımız var. Bursa'da da aynı şekilde. Sayın Cumhurbaşkanı Ankara ve İstanbul'un kritik olduğunu ifade etti. Biz de aday çıkarmadık.