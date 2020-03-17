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Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yeni akıllı telefonu Huawei P40 lite Türkiye’ye geliyor. Şirket, dörtlü arka kamera ve Kirin 810 Chipset ile donatılan Huaweri P40 lite modelinin Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu. P40 lite, Mate 30 Pro’dan sonra Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri olacak.

Matris düzenlemesine sahip dörtlü arka kamerayla gelen P40 lite modelinde 48MP ana kamera yer alıyor. Cihazdaki 8MP ultra geniş açı objektif ise kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120° görüş alanı sunuyor.

Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak kamera kurulumuna çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka (AI) ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.

Huawei P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu’nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor. P40 lite, arka plan müziği eklemek ve görüntüleri kırpmak için kullanılan bir AI Video Düzenleyici’yi de destekliyor.

YARIM SAATTE YÜZDE 70 ŞARJ

Huawei'nin yeni telefonunda bulunan Kirin 810, 7nm işlemciyle üretilmiş ve sistem, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU hesaplama yeteneğine de sahip. 6GB RAM ile donatılan P40 lite’da 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen 4200 mAh’lik batarya bulunuyor. Telefon 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.

Telefonun 6.4 inçlik çentiksiz Huawei Punch FullView ekranı, yüzde 90.6'lık bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlük sunuyor. Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan Huawei P40 lite, Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak.