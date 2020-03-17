17 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei’nin yeni akıllı telefonu Huawei P40 lite Türkiye’ye geliyor. Şirket, dörtlü arka kamera ve Kirin 810 Chipset ile donatılan Huaweri P40 lite modelinin Türkiye’de satışa sunulacağını duyurdu. P40 lite, Mate 30 Pro’dan sonra Huawei’nin resmi uygulama mağazası AppGallery ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) ile piyasaya sürülen ilk Huawei cihazlarından biri olacak.
Matris düzenlemesine sahip dörtlü arka kamerayla gelen P40 lite modelinde 48MP ana kamera yer alıyor. Cihazdaki 8MP ultra geniş açı objektif ise kullanıcıların daha fazla çekim yapması için 120° görüş alanı sunuyor.
Makro Lens ise 4 cm mesafeye yakın nesnelere odaklanarak kamera kurulumuna çok yönlülük katıyor. Dört kameralı kurulum ayrıca daha ileri düzey portreler ve sığ alan derinliği efektlerini simüle etmek için de yapay zeka (AI) ile çalışan bir Bokeh Lens içeriyor.
Huawei P40 lite'deki dört kameralı sistem Süper Gece Modu’nu destekliyor ve bu sayede kullanıcıların hareket halindeyken tripod kullanmadan gece fotoğrafları çekmelerini sağlıyor. P40 lite, arka plan müziği eklemek ve görüntüleri kırpmak için kullanılan bir AI Video Düzenleyici’yi de destekliyor.
YARIM SAATTE YÜZDE 70 ŞARJ
Huawei'nin yeni telefonunda bulunan Kirin 810, 7nm işlemciyle üretilmiş ve sistem, sekiz çekirdekli CPU ve Mali-G52 MP6 GPU hesaplama yeteneğine de sahip. 6GB RAM ile donatılan P40 lite’da 40W Huawei SuperCharge çözümünü destekleyen 4200 mAh’lik batarya bulunuyor. Telefon 30 dakikada yüzde 70 oranında şarj edilebiliyor.
Telefonun 6.4 inçlik çentiksiz Huawei Punch FullView ekranı, yüzde 90.6'lık bir ekran-gövde oranına sahip Full HD + çözünürlük sunuyor. Gece siyahı, sakura pembesi ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan Huawei P40 lite, Nisan başında Türkiye’de satışa sunulacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!