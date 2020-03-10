10 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Huawei, en iyi müşteri memnuniyeti sunan akıllı telefon markası oldu
- Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Servis Müdürü Emre Tanrıöver: - "Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu olarak aldığımız bu ödül, tüketicilerin markamıza karşı gösterdikleri bağlılığı ve güveni ifade ettiği için bizim için çok önemli ve gurur verici" - "Servis merkezlerimiz, deneyim mağazalarımız, online kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, Huawei Topluluk portalımız ve çok yakında kullanıma açılacak olan e-ticaret alışveriş sitemiz üzerinden tüm müşterilerimizin her kanaldan her an yanlarında olmayı sürdüreceğiz"
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Türkiye’nin en yüksek müşteri memnuniyetini sağlayan markaların belirlendiği ŞikayetVar A.C.E Awards 2020'de "Cep Telefonu" kategorisinde büyük ödüle layık görüldü.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, Şikayetvar.com'un 400 bin kullanıcısı üzerinde gerçekleştirdiği anketten elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan Müşteri Deneyim Endeksi’ne göre Cep Telefonu kategorisinde müşteri memnuniyetini en iyi sağlayan marka seçildi.
2017'den beri sıralamada ilk 3'te yer alan Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, bu yılla birlikte 3. defa en iyi markalar arasında yer aldı ve tüm markalar arasından sıyrılarak Diamond adı verilen birincilik ödülünü almaya layık görüldü.
6 Mart’ta düzenlenen törende, ŞikayetVar A.C.E (Achievement in Customer Excellence) Awards 2020 Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Başarı Ödülü'nü Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Servis Müdürü Emre Tanrıöver aldı.
Tanrıöver yaptığı açıklamada, "Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu olarak aldığımız bu ödül, tüketicilerin markamıza karşı gösterdikleri bağlılığı ve güveni ifade ettiği için bizim için çok önemli ve gurur verici. Huawei Türkiye olarak her zaman müşterilerimize en iyi faydayı ve en yüksek memnuniyeti yaşatmak için çalışıyoruz. Bizi bu ödüle layık gören herkese teşekkür ederiz. Servis merkezlerimiz, deneyim mağazalarımız, online kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, Huawei Topluluk portalımız ve çok yakında kullanıma açılacak olan e-ticaret alışveriş sitemiz üzerinden tüm müşterilerimizin her kanaldan her an yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi.
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