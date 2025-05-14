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        HSK kararları Resmi Gazete'de

        Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 01:51 Güncelleme: 14.05.2025 - 01:51
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        HSK kararları Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Diyarbakır ili Bismil ilçesinin coğrafi ve ekonomik şartları, sağlık, sosyal ve kültürel durumu ile ulaşım, gelişme ve önemli merkezlere yakınlığı dikkate alınarak adli yargı teşkilatı olarak Bismil Adliyesinin 4 olan bölge derecesi 3 olarak değiştirildi. Ayrıca karar ile birlikte, Göksun ilçesinin coğrafi konumu ve Kahramanmaraş iline ulaşım imkanı göz önüne alınarak Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı. Cide ve Şenpazar ilçeleri ise Kastamonu’ya ulaşım imkanı doğrultusunda İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkartılarak Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #Resmi Gazete
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        #HSK kararları
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