HSK kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararı ile birlikte Devrek Kadastro Mahkemesi kaldırılarak, Zonguldak Kadastro Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi.

Ayrıca Gökçeada Kadastro Mahkemesi kaldırılarak, Çanakkale Kadastro Mahkemesi yargı çevresine dahil oldu. Karar ile birlikte kaldırılan mahkemelerde bulunan dosyalar herhangi bir karara gerek kalmaksızın bulundukları safhadan devam edilmek üzere bağlandıkları kadastro mahkemelerine gönderilecek.

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Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.