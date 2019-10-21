21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hakimler ve Savcılar Kurulu ( HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamayacağını, hiçbir hakim ve savcının terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal kararlar dışında değerlendirilip terfi ettirilemeyeceğini bildirdi.
"Danıştay Başkanının kızına jet terfi" başlığıyla basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yapan Yılmaz, mesleğin bağımsızlığını ve tarafsızlığını teminat altına almayı amaçlayan 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun, hakim ve savcıların terfinin ne şekilde ve hangi sürede gerçekleşeceğini açıkça düzenlediğini, HSK ilke kararlarında da bu konunun net olarak belirlenip açıklandığını belirtti.
Adaylığa giriş, derece ve kademesine bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeler üzerinden göreve başlayan hakim ve savcıların diğer kamu görevlilerinden farklı olarak, her iki yılda bir, "çıkardıkları iş miktarı, üst mahkeme incelemesine giden dosya sayısı, oradan aldıkları not, denetimleri sonu düzenlenen sicil, varsa yayımlanan bilimsel eserleri gibi önceden belirlenip ilan edilen kriterler" gereği üç farklı terfi işlemine tabi tutulduklarını anlatan Yılmaz, idari görevde bulunan hakim ve savcılar ile Yargıtay ve Danıştay Tetkik Hakimlerinin ise yasanın belirlediği süre kadar birlikte çalıştıkları daire başkanı, genel müdür ve benzeri gibi üst amirlerince düzenlenen sicil fişleri değerlendirilerek terfi ettirildiklerini aktardı.
Eğitim veya yurt dışı görev veya özel yasaları gereği başka kurumlarda geçici görev ifa edenlerin de ilgili yasa ve HSK ilke kararları gereğince yine iki yılda bir olmak üzere derece terfisine tabi kılındığına değinen Yılmaz, açıklamasında şunları kaydetti:
"Avukatlık mesleğinden bu göreve atananlar için avukatlıkta geçen sürelerin 2/3'ü hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilerek kazandığı derece ve kademe belirlenirken, hakim ve savcılık mesleğine atanmadan önce başka kamu kurumlarında memuriyeti bulunanların, bulundukları derece ve kademe üzerinden atamaları gerçekleştirilmekle birlikte bu süreler hiçbir şekilde hakimlik ve savcılık mesleğinde geçmiş gibi kabul edilmez. Sadece memuriyet de edindiği derece ve kademe üzerinden intibak işlemine tabi tutulur.
Bazı kurumların mevzuatın mümkün kıldığı gibi atandığı görevin derece ve kademesine tabi olma durumu hakim ve savcılar için hiçbir şekilde imkan dahilinde değildir. Hakim ve savcılar yukarıda açıklandığı üzere kazandığı dereceden bu göreve atanır ve belirlenen süre ve şekilde terfi işlemine tabi kılınır. Diğer kamu görevlerinden farklı olarak terfi süreci yasa gereği şeffaf bir şekilde Resmi Gazete'de ilan edilerek paylaşılır. Hiçbir hakim savcıya farklı ölçü uygulanıp ayrıcalık yapılamaz, hiçbir hakim ve savcı bu terfi sisteminin dışında tutulup genele uygulanan ilkeler ile emsal kararlar dışında değerlendirilip terfi ettirilemez."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!