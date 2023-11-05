House of the Dragon 2. sezon ne zaman çıkacak? House of the Dragon yeni sezon tarihi açıklandı!
Game of Thrones'un 140 yıl öncesinden başlayan ve tüm dünyada büyük ilgig gören House of the Dragon'un 2. sezonuna ilişkin beklenen açıklama geldi. sürüyor. 24 Ekim Pazartesi günü ilk sezon finaliyle yayınlanan dizinin 2. sezonuna dair ilk detaylar belli oldu. İşte, ayrıntılar...
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2022 yılının en çok izlenen dizilerinden biri olan ve dünya genelinde büyük yankı uyandıran House of the Dragon'un 2. sezonu için araştırmalar devam ediyor. HBO tarafından çekilen ve ilk sezondan hatırı sayılır bir izleyici kitlesine ulaşan dizinin yeni sezonuna ilişkin ilk ipuçları belli oldu...
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HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?
House of the Dragon 2. sezon çekimleri 2023’ün ilk aylarında başladı. Dizinin yeni bölümlerinin 2024 yılı Haziran ya da Temmuz aylarında yayınlanacağı açıklandı.
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HOUSE OF THE DRAGON 2. SEZONDA NELER OLACAK?
Dizinin yazarlarından Sara Hess, 2. sezon bölümlerinin Prens Daemon Targaryen (Matt Smith) ve Prenses Rhaenyra Targaryen’in (Emma D’Arcy) ilişkisine odaklanacağını aktardı.
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HOUSE OF THE DRAGON, GAME OF THRONES'TAN KAÇ YIL ÖNCESİNİ ANLATIYOR?
George R.R. Martin’in Fire & Blood (Ateş ve Kan) adlı kitabından uyarlanan yapım, A Song of Ice and Fire (Buz ve Ateşin Şarkısı) serisinde yaşananlarda 172 yıl öncesini konu alıyor.
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HOUSE OF THE DRAGON HANGİ PLATFORMDA YAYINLANIYOR?
House of the Dragon dizisinin ilk sezonu 10 bölümden oluşuyor ancak dizinin Türkiye'de beIN Connect üzerinden yayınlanıyor.
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HOUSE OF THE DRAGON KONUSU
Game Of Thrones dizisinin spin-off projesi olan House of the Dragon, Targaryen Hanesi'nin hikayesini konu ediyor. Game Of Thrones'da yaşananlardan 300 yıl öncesinin aktarılacağı dizi, George R. R. Martin'in Fire & Blood kitabından uyarlanıyor.
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HOUSE OF THE DRAGON OYUNCULARI
Matt Smith, Milly Alcock, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Graham McTavish, Paddy Considine, Eve Best, Savannah Steyn, Emily Carey, Sonoya Mizuno
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HOUSE OF THE DRAGON NERELERDE ÇEKİLİYOR?
Cornwall - İngiltere
Derbyshir - İngiltere
Surrey - İngiltere
Cáceres - İspanya
Trujillo - İspanya
Granada - İspanya
Monsanto - Portekiz
Dubrovnik - Hırvatistan
The Dark Hedges - İrlanda
Svínafellsjökull - İzlanda