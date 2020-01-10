10 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, 27 Ağustos 2018'de, Hopa Terminali'nde meydana geldi. Taksici İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan bir grubu uyarmak isteyince tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle gruptan bir kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Köse, ilçede toprağa verilirken, polis olayın faillerini yakalanmak için çalışma başlattı.
TİFLİS'TE YAKALANDI
Artvin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, kavga sırasında tabancayı ateşleyerek, taksiciyi öldüren kişinin Kenan Kamburoğlu olduğu ve Gürcistan'a kaçtığını saptadı. Tiflis Büyükelçiliği ve İçişleri Müşavirliği koordinesinde, Türk ve Gürcü polisinin yaptığı ortak çalışma sonucunda şüpheli Kamburoğlu, 5 Şubat 2019'da Tiflis'te saklandığı evde yakalandı.
TÜRKİYE'YE TESLİM EDİLDİ
Gözaltına alınan cinayet şüphelisi, yaklaşık 1 yıl süren işlemlerinin ardından önceki gün, Türk makamlarına teslim edildi. Polis ekiplerince teslim alınan Kenan Kamburoğlu, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
2 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Öte yandan, olayın faillerinin tespitine yönelik yapılan güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si de tutuklanmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!