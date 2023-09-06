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        Haberler Dünya Hong Kong'un 19 katlı devasa yapısı Canavar Bina

        Hong Kong'un 19 katlı devasa yapısı Canavar Bina

        Hong Kong'ta bulunan, yapısı ve devasa boyutlarıyla görenleri şaşırtan Canavar Bina, turistler arasında o kadar meşhur ki bina sakinleri, hayatlarını normal bir şekilde sürdürmek için binanın birçok yerine uyarı tabelaları asmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 06.09.2023 - 13:11
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        • 1

          İşlek caddeleri ve gökdelenleriyle Hong Kong'un canlı hayatı tüm dünyada meşhur ancak bu yoğunluğun pek de bilinmeyen başka açıları da bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Quarry Bay'de bulunan ve yerel halkın "Canavar Bina" ismini taktığı ve ilginç bir mimariye sahip olan bu yapı.

        • 2

          Canavar bina, aslında tek bir bina değil; beş bağlantılı yapıdan oluşan E şeklinde bir kompleks. 19 katlı binada 6 bin 840 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor.

          Binanın üst katları konut olarak kullanılırken, alt katları ise çeşitli şeyler satan dükkanlardan oluşuyor. Bina, 1960'larda yaşanan nüfus patlaması sırasında, düşük gelire sahip olan vatandaşların, devlet desteği ile ev sahibi olması için inşa edildi.

        • 3

          Bina, bu zamana kadar çeşitli filmlerde gösterildi; bu da binayı görmek ve fotoğraflamak için dünyanın dört bir yanından turistlerin gelmesini sağladı. Ancak kısa zaman içerisinde bu turistik merak, bina sakinlerinin hayatını zorlaştırmaya başladı.

        • 4

          Sakinler, binanın özel bir mülk olduğunu hatırlatmak ve turist akınından kurtulmak için binanın birçok yerine bariyer çekti ve uyarı tabelası ekledi.

          Kaynak: Atlas Obscura, The Beat Asia

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