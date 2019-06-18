Hong Kong (Çince: 香港),Çin'in güney kıyısında bulunan, 1 Temmuz 1997 tarihine kadar Britanya Krallığına bağlı sömürge ve adalar grubuyken, bu tarihten itibaren Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel yönetim bölgesi olmuştur. Hong Kong; Hong Kong Adası, Kowloon Yarımadası ve 235 kadar küçük adadan meydana gelmiştir. Hong Kong, Asya'nın en büyük serbest pazarı ve limanı, en işlek ticaret, endüstri ve turizm merkezidir.

TARİHÇESİ

Hong Kong, 1842 yılında Nanking Antlaşması'yla Çinlilerden İngilizlere geçti. 1949'da Birleşik Krallık'ın Çin'i tanımasıyla ekonomik hayatı gelişti. II. Dünya Savaşı esnasında (24 Aralık 1941'de) Japonların eline geçen Hong Kong, 1945'te yeniden Britanyalılara verildi. Yapılan anlaşma neticesinde 1 Temmuz 1997'de Çin'e geri verildi. Böylelikle, ülke yönetimindeki 135 yıllık İngiliz hakimiyeti sona erdi ve Hong Kong, Çin'e bağlı özerk bir bölge haline geldi.

COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ

Hong-Kong'da tropikal muson iklimi hakimdir. Sıcaklık ortalaması yazın 28 °C, kışın ise 15 °C'dir. (Okyanus iklimi nedeniyle nem oranının yüksek oluşu hissedilen sıcaklığın bu sıcaklık değerlerinin çok üzerinde olmasına neden olmaktadır.) Ortalama yağış miktarı 2.159 milimetredir. Yağışlar genellikle haziran ve eylül ayları arasında görülür. Yaz aylarında çok büyük zararlar meydana getiren tayfunlar olur.

TOPLUM VE EKONOMİK ÖZELLİKLERİ

Nüfusun hemen hepsi Çinlidir ve büyük bir kısmı Budisttir. Bunun yanında Konfiçyüscüler, Müslümanlar, Hindular, Museviler, Hıristiyanlar ve Taoistler de bulunur. Nüfus yoğunluğu bakımından km² başına 1108 kişi ile dünyada 27. sırayı alır. Hong-Kong'a başlayan göç hareketleri, 1942 yılında Pekin Hükumeti izin verince daha da hızlanmıştır. Ayda 70.000 kişiye çıkınca Hong-Kong'un imkânlarını aştı ve çözüm olarak da göçmenler Çin'e geri gönderilmeye başlandı. En büyük meselesi gayet çok olan nüfus yoğunluğu ve tatlı su ihtiyacıdır. İçme suyu, Çin'den borularla getirilir.

Hong Kong'un konumu

Ülke topraklarının % 13'ü ekime müsait alandır. Buralarda Hong-Kong'un fazla nüfusunun ihtiyacını karşılamak için meyve ve sebze ekimi yapılmaktadır. Bir adalar sömürgesi olduğu için balıkçılık çok gelişmiştir.

Hong-Kong'da ticaret ve sanayi II. Dünya Savaşından sonra çok gelişmiştir. 1960'lardan 1990'lara dek yüksek büyüme oranları ve hızlı sanayileşmeleriyle bilinen Dört Asya Kaplanı'ndan biridir. Hong-Kong; tekstil endüstrisi, hafif sanayi (oyuncak, radyo, elektronik),sinema endüstrisi, az da olsa ağır sanayi (gemi inşası, çimento ve demir sanayi) ve özellikle bankacılıkla büyük bir ticaret merkezidir. (Son zamanların gelişen ve değişen dünyasında hem Hong Kong para birimi olan Hong Kong doları'nın Çin para biriminden düşük olmasıyla hem de Hong Kong içinde vergi olmamasıyla da desteklenmesiyle birlikte daha çok elektronik alanında ihracatın kalbini oluşturmaktadır.) Çin Halk Cumhuriyeti ile bu ülkeyi tanımayan ülkeler arasındaki ticari trafik Hong-Kong'dan geçer. Hong-Kong büyük bir ticaret merkezi olması dolayısıyla sanayi hızla gelişmektedir. İhracatının en önemli kısmı (giyecek ve çeşitli sanayi ürünleri) özellikle ABD ve Birleşik Krallık ile yapılır.