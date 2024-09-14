Holstein Kiel: 1 - Bayern Münih: 6 | MAÇ SONUCU
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Holstein Kiel'ı 6-1 mağkup etti. Harry Kane (3), Jamal Musiala, Nicolai Remberg (kk) ve Michael Olise'nin golleriyle farklı kazanan Bayern Münih, puanını 9'a yükseltti ve sezona 3'te 3 yaparak başladı. Holstein Kiel ise haftayı puansız tamamladı.
Almanya Bundesliga'nın 3. haftasında Holstein Kiel ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Holstein'de oynanan müsabakayı kazanan 6-1'lik skorla Bayern Münih oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Jamal Musiala, 7, 43 ve 90+1. dakikada Harry Kane, 13. dakikada Remberk (k.k.) ve 65. dakikada Olise kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü 82. dakikada Gigovic'ten geldi.
Bayern'de Sacha Boey maça 11'de başladı ve 64. dakikada yerini Laimer'e bıraktı.
Bu sonuçla Bayern, ligde 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü. Holstein ise 0 puanla son sırada kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Bayern, Werder Bremen ile oynayacak. Holstein ise Bochum'a konuk olacak.