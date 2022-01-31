Cinayetin işlendiği lüks malikane satışta

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ABD'de Manson tarikatı üyeleri, aralarında 8 aylık hamile Hollywood yıldızı Sharon Tate'in de bulunduğu kişiler vahşice öldürmüştü. O cinayetin gerçekleştiği arazideki lüks malikane 85 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Korkunç cinayetin 1969'da işlenmesinden bir süre sonra bina yıkılmıştı. Sonrasında yerine inşa edilen ve The Cielo olarak bilinen malikanenin son sahibi Türkiye'de Bizim Ev olarak da bilinen Full House dizinin yaratıcısıydı.

REKOR FİYATA SATILMASI BEKLENİYOR

Malikanede son olarak, hayatını kaybeden Full House'un yıldızı Bob Saget onuruna anma töreni düzenlenmişti.

Satış için açılış ücreti 85 milyon dolar olarak belirlendi. Malikane ve bulunduğu bölgedeki korkunç cinayetler işlenmesine karşın rekor fiyata satılması bekleniyor.