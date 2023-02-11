Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Tenis

Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek

Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için destek çağrısında bulundu

Giriş: 11.02.2023 - 21:31 | Güncelleme: ABONE OL
Hollandalı tenisçi Matwe Middelkoop'tan depremzedelere destek
AA

Teniste çiftler kategorisinin önemli isimlerinden Hollandalı Middelkoop, paylaştığı video mesajında, "Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketinden gelen korkunç görüntülerden dolayı derin üzüntü duyuyorum. Bir tenis oyuncusu olarak, iki ülkenin halkı ve misafirperverlikleriyle ilgili harika anılarım var. Bu trajedi hepimizi sınıyor ama uluslararası yardımla bunu atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Depremzedeler için ayni ve nakdi yardımda bulunacağını açıklayan Middelkoop, herkesi bağışta bulunmaya davet etti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
11 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
11 Şubat Çılgın Sayısal Loto sonuçları!
2’nci Komando Tugayı görevde
2’nci Komando Tugayı görevde
Bakan Özer açıkladı! YKS başvuruları ne zaman?
Bakan Özer açıkladı! YKS başvuruları ne zaman?
AFAD: Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem
AFAD: Hatay'da 4.3 büyüklüğünde deprem

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.