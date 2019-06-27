Hollanda’da itfaiye ve ambulansın bağlı olduğu acil servis hatları 4 saat devre dışı kaldı

27 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hollanda'da son yıllarının büyük iletişim arızası nedeniyle polis, itfaiye ve ambulansın bağlı olduğu acil servis hatları 4 saat boyunca devre dışı kaldı.
Kesinti üzerine polis alarma geçirildi. Birçok noktaya polis ve ambulans takviyesi yapıldı.
Ulusal telefon şirketi KPN'nin, cep telefonu kullanıcılarına acil durumda aramaları için De Telegraaf gazetesinin ihbar hattını göndermesi tepkilere neden oldu.
KPN yönetimi, gece Güvenlik ve Adalet Bakanlığı'na çağrıldı. Hükümet ve meclis, KPN'den açıklama istedi.
KPN Telekom Şirketi CEO'sı Maximo Ibarra, eleştiriler sonrası Salı sabahı istifa etti.
Göreve 1 yıl önce başlayan İtalya ve Kolombiya asıllı Ibarra, istifa gerekçesini "ailevi nedenler" diye açıkladı.
KPN'nin ilk yabancı CEO'su olan Ibarra, "Zamanlama için üzgünüm ama ailevi nedenler bana başka seçenek bırakmıyor" dedi.
Arıza, Pazartesi günü saat 16:00 civarında başladı. 112 acil servis ve daha ivedi durumlar için kullanılan 0900 - 8844 numaraları ile KPN'ye bağlı hatlar devre dışı kaldı.
Ulusal alarm sistemi NL - Alert aracılığıyla, mobil telefon kullanıcılarına acil durumda kullanabilmeleri için yedek numaralar gönderildi. Ancak bu numaralardan birinin ülkenin popüler gazetesi De Telegraaf'ın haber ihbar hattı olması, tepki yarattı.
Yaklaşık 4 saat süren kesinti nedeniyle sokaklara çok sayıda polis ve ambulans gönderildi.
Hollanda Güvenlik ve Adalet Bakanı Ferdinand Grapperhuis, KPN yönetimini Pazartesi gecesi bakanlığa çağırarak, açıklama istedi.
KPN'ne göre, iletişim sistemine yönelik siber saldırı konusunda hiçbir gösterge yok. Şirket sözcüsü Stijn Wesselink, kesintinin nedeninin henüz belli olmadığını ve araştırmanın söyledi.
KPN direktörü Joost Farwerck, Salı günü hükümet üyeleri ile Ulusal Güvenlik ve Terörle Mücadele Koordinatör'üyle bir araya gelerek, arıza konusunda bilgi verecek.
Hollanda Meclisi de, KPN yönetimi ve hükümetten açıklama istiyor. Meclis, bugünkü oturumunda konuyu öncelikli olarak ele alacak.
Yeşil Sol Parti Milletvekili Kathalijne Buştenweg, Twitter üzerinden, yaşananları eleştirdi.
Buitenweg, "En anlaşılmaz olanı 112 arızası değil, acil durum senaryosunun çalışmıyor olması. 112 hattının yedeği olarak Telegraaf gazetesinin numarası nasıl verilir? Şaka mı bu yoksa hiç mi plan yok?" dedi.
Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) Milletvekili Arne Weverling de, "Sebebi ne olursa olsun, bu olay ne kadar savunmasız olduğumuzu ortaya koydu. Derhal araştırılmalı" görüşünü dile getirdi.
Hollanda'da 2012 yılında meydana gelen arıza sonucu 112 acil servis hattının çalışmaması nedeniyle, birkaç hastanın yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.
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