Hollanda, hokeyde altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hokey erkekler kategorisinde altın madalya Hollanda'nın oldu.
Giriş: 08.08.2024 - 22:45 Güncelleme: 08.08.2024 - 22:45
Hollanda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları hokey erkekler kategorisinde altın madalyaya uzandı.
Yves du Manoir Stadı'nda oynanan finalde Almanya'yı 3-1 yenen Hollanda, altın madalyaya ulaştı.
Bu kategoride Almanya gümüş madalyada kalırken, bronz madalya ise İspanya'yı 2-1 yenen Hindistan kazandı.
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