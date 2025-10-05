Hollanda'da bir Türk “Yılın Memuru” ödülüne aday gösterildi

Hollanda’da yaklaşık 500 bin devlet memuru çalışıyor. Bu memurlardan biri olan ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren 34 yaşındaki Enes Yiğit, prestijli “2025 Yılın Memuru” ödülüne aday gösterildi.

Hollanda İçişleri Bakanlığı’nda kıdemli danışmanlık görevini başarıyla sürdüren Enes Yiğit, özellikle bakanlıklar içindeki ırkçılık, ayrımcılık ve sosyal güvensizlikle mücadele alanlarında gerçekleştirdiği öncü çalışmalarıyla tanınıyor.

Bu adaylık, yalnızca Enes Yiğit’in kişisel kariyerindeki başarısı için değil, aynı zamanda Hollanda kamu sektörünün daha kapsayıcı, adil ve güvenli bir yapıya kavuşması için verdiği mücadelenin de önemli bir takdiri olarak değerlendiriliyor.

Yiğit, konuya ilişkin yaptığı açıklamada hâlâ pek çok bakanlık çalışanının ayrımcılık ve dışlanmayla karşılaştığını belirtti. Bu duruma dikkat çekmek ve somut değişimler yaratmak amacıyla ekibiyle birlikte aktif projeler geliştirmeye devam ettiğini ifade etti.

HALK OYLAMASI SÜRÜYOR “Yılın Memuru” halkın verdiği oylarla belirleniyor. Oy verme işlemi 21 Ekim 2025’e kadar devam edecek. Oylama sonucunda en fazla oyu alan 12 memur, jüri karşısında sunum yapma hakkı kazanacak. Jüri daha sonra ödülü kazanan kişiyi açıklayacak. Yarışmada ilk 100 aday arasına seçilerek jüri karşısına çıkmaya bir adım daha yaklaşan Enes Yiğit’in finale kalması, alacağı halk desteğine bağlı. Bu önemli gelişme, Hollanda’daki Türk toplumu için büyük bir gurur ve ilham kaynağı olarak değerlendiriliyor. Enes Yiğit’in adaylığı, özellikle gençlere örnek teşkil ederken, vatandaşlarımızın kamu alanındaki temsilinin güçlendiğini de somut biçimde ortaya koyuyor.