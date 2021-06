C Grubu'ndaki üç maçını da kazanarak lider turlayan Hollanda, EURO 2020 son 16 turunda D Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Çekya'yı konuk ediyor.

55' De Ligt kırmızı kart gördü

SAAT: 19.00

HAKEM: Sergei Karasev

STAT: Puskas Arena

YAYIN: TRT 1

HOLLANDA: Stekelenburg, De Vrij, De Ligt, Blind, Dumfries, De Roon, De Jong, Van Aanholt, Wijnaldum, Depay, Malen

YEDEKLER: Krul, Bizot, Veltman, Ake, Wijndal, Timber, Berghuis, Klaassen, Gravenberch, Promes, Weghorst, Gakpo

TEKNİKDİREKTÖR: Frank de Boer

ÇEKYA: Vaclik, Coufal, Celutska, Kalas, Kaderabek, Sevcik, Soucek, Masopust, Holes, Barak, Schick

YEDEKLER: Mandous, Koubek, Brabec, Kral, Mateju, Jankto, Sadilek, Krmencik, Hlozek, Vydra, Pekhart

TEKNİKDİREKTÖR: Jaroslav Silhavy

Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Ekim 2015'te Çeklerin 3-2 üstünlüğüyle sona eren Euro 2016 elemeleri maçından bu yana ilk kez karşı karşıya geliyor.

Hollanda ile Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası tarihindeki iki karşılaşmalarında birer galibiyet aldı. İki ülkenin bu turnuvadaki son maçını, 88'inci dakikada Vladimir Smicer'in attığı golle 3-2 Çek Cumhuriyeti kazandı.

Hollanda, şampiyon olduğu 1988 Avrupa Şampiyonası'ndan bu yana bu turnuvada çıktığı yedi eleme turunun sadece ikisinde yoluna devam edebildi (2000 vs Yugoslavya & 2004 vs İsveç).

Çek Cumhuriyeti, Avrupa Şampiyonası eleme turlarında çıktığı son dört maçın üçünde turnuvaya veda etti (1996 vs Almanya, 2004 vs Yunanistan & 2012 vs Portekiz).

Hollanda, 2000 senesinden bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda çıktığı ilk dört maçı da kazanmak istiyor. Şu an Portakallar'ı çalıştıran Frank de Boer, Euro 2000'de yakaladıkları serideki dört maçın tamamında forma giydi.