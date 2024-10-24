HMGS ve İYÖS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 HMGS ve İYÖS sonuçları sorgulama ekranı
HMGS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) 29 Eylül 2024 tarihinde düzenlenmişti. Merakla beklenen HMGS ve İYÖS sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Peki Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sınav sonuçları 2024 nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 HMGS sonuçları sorgulama ekranı…
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Merakla beklenen 2024 HMGS sonuçları erişime açıldı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) sınav sonuçları açıklandı. Hakim, savcı ve avukat adaylarının mesleki yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla düzenlenen sınava katılım sağlayan adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki HMGS ve İYÖS sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 HMGS sonuçları sorgulama ekranı...
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2024 HMGS VE İYÖS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024-HMGS ve 2024-İYÖS sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2024-İYÖS) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''29 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı’nın (2024-İYÖS) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 24 Ekim 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
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HMGS VE İYÖS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
100 tam puan üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılacak.
HMGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
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HMGS VE İYÖS CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI
29 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 24 Ekim 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecektir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecektir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
Bu uygulama, adayı bilgilendirme amacıyla yapılmaktadır. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
HMGS VE İYÖS CEVAP KÂĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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HMGS VE İYÖS HAKKINDA
Adalet Bakanlığınca hazırlanan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.
4 bölüm ve 12 maddeden oluşan yönetmelikle, sınavların yapılma şekline ilişkin usul ve esaslar ile bu sınavlara ilişkin diğer hususlar belirlendi.
Buna göre, adli ve idari yargıda hakim ve savcı yardımcılığı sınavına girmek, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında başarılı olma şartı aranacak.
Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az 4 yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olanlar için ise idari yargı hakim yardımcılığı sınavına girmek için de İdari Yargı Ön Sınavında başarılı olma şartı getirildi.
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