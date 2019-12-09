Hızlı ve Öfkeli 8, F. Gary Gray tarafından yönetilen ve Chris Morgan tarafından yazılmış olan Amerikan yapımı aksiyon filmi. Hızlı ve Öfkeli film serisinin sekizinci filmidir.

Sekizinci yapım ilk olarak Mart 2015'te Diesel Jimmy Kimmel Live!'da iken açıklandı ve filmin New York'ta çekileceği de bildirildi. Filmin hazırlıkları Hızlı ve Öfkeli 7'nin yayınlanmasından hemen sonra Diesel, Morgan ve yapımcı Neal H. Moritz'in yeniden imzayı atmasıyla başladı. Temel çekimler Mart 2016'da İzlanda, Mývatn'da başladı. Diğer çekimler Küba, Atlanta ve New York'ta yapıldı.

Hızlı ve Öfkeli 8, Hızlı ve Öfkeli: Tokyo Yarışı filminden sonra Paul Walker'in oynamadığı ikinci filmdir. Hızlı ve Öfkeli 8 filmi, 13 Nisan 2017 tarihinde gösterime girmiştir. İşte Hızlı ve Öfkeli 8 filmi oyuncuları ve konusu...

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİNİN KONUSU

Suça bulaşmış olan ekip artık sakinleşmiş ve suçtan uzak bir hayat yaşamak istediklerine karar vermişlerdir. Dom ve Letty evlenip balayına giderlerken Brian ile Mia da emekli olmaya karar vermiştir. Dünya turu yapan ekip her ekip üyesinin temize çıkmasıyla birlikte normal hayatlarına geri döner. Ancak, gizemli bir kadın olan Chiper, Dom’u hedef almış durumdadır. Dom'u tekrar suça bulaşmaya ikna eden Chiper, Dom'u sevdiği ve güvendiği insanlardan da ayıracaktır. Artık Dom'u durdurmanın tek yolu ekibin geri kalanının onun peşine düşmesidir.

HIZLI VE ÖFKELİ 8 FİLMİ OYUNCULARI