08 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızlı ve Öfkeli 5 filmi oyuncuları kimler, Hızlı ve Öfkeli 5 konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dizilerin yayınlanmadığı haftada kanallar yeni bölümler yerine yerli ve yabancı filmleri izleyici ile buluşturmaya devam ediyor. Star TV'de ise bu akşam başrolünü Paul Walker ve Vin Diesel'in aldığı Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu filmi var. İşte, Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu'na dair detaylar...
HIZLI VE ÖFKELİ 5: RİO SOYGUNU FİLMİNİN KONUSU
Eski polis Brian O'Conner ve Mia Toretto, Dom’u hapisten kaçırıp özgürlüğüne kavuşturduktan sonra polisleri atlatıp sınırı geçerler ve Rio de Janeiro’da ortaya çıkarlar. Özgürlüklerini geri almak için son bir iş daha yapmak zorunda kalan ortaklar, en iyi yarışçılardan oluşan seçkin ekiplerini bir araya getirirler. Onların ölmesini isteyen ahlaksız iş adamından kurtulmanın tek yolunun, onunla karşılaşmak olduğunu biliyorlardır. Fakat onların peşine düşen sadece bu iş adamı değildir. Hedefini asla ıskalamayan inatçı federal ajan Luke Hobbs, Dom ve Brian’ın izini sürmekle görevlendirilince, onları yakalamak için ekibiyle birlikte kapsamlı bir operasyona başlar. Şimdi Hobbs, diğerleri elini çabuk tutup onları yakalamadan önce, avını köşeye sıkıştırmak için içgüdülerine güvenmek zorundadır. Dom, Brian ve Mia ekibi toplar ve soygun için çalışmaya başlarlar.
HIZLI VE ÖFKELİ 5 FİLMİ OYUNCULARI
Vin Diesel rolü Dominic Toretto
Paul Walker rolü Brian O'Conner
Dwayne Johnson rolü Luke Hobbs
Jordana Brewster rolü Mia Toretto
Tyrese Gibson rolü Roman Pearce
Ludacris rolü Tej Parker
Matt Schulze rolü Vince
Sung Kang rolü Han Lue
Gal Gadot rolü Gisele Harabo
Tego Calderon rolü Tego Leo
Don Omar rolü Rico Santos
Joaquim de Almeida rolü Hernan Reyes
Elsa Pataky rolü Elena Neves
Michael Irby rolü Zizi
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