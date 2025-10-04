Habertürk
        Hizbullah: Trump'ın planı tehlikelerle dolu

        Hizbullah: Trump'ın planı tehlikelerle dolu

        Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze ile ilgili planının tehlikelerle dolu olduğunu ifade etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 21:11 Güncelleme: 04.10.2025 - 21:11
        
        Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için açıkladığı ateşkes planının "tehlikelerle dolu" olduğunu belirtti.

        Kasım, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Hizbullah'ın önde gelen isimlerinden Nebil Kavuk ile Suheyl el-Huseyni'nin birinci yıl dönümü anısına yaptığı görüntülü konuşmada, bölgedeki gelişmelere değindi.

        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planını "tehlikelerle dolu" olarak nitelendirerek, "Plan tamamen İsrail'in lehine değiştirildi. Özünde, İsrail her şeyi ele geçirecek. Güvenliği kontrol edecek, grupları silahsızlandıracak, bölgeyi uluslararası yönetime bırakacak ve Filistinlilerin yönetim yetkisi ellerinden alınacak. Bu, direnişi güçsüz bırakmayı amaçlıyor." dedi.

        Kasım, planın "İsrail'in beş ilkesine uygun Amerikan giysili bir proje" olduğunu vurguladı ve zamanlamasının dünya kamuoyunda İsrail'in imajını düzeltmeye yönelik olduğunu belirtti.

        Filistin direnişi ve halkının teslim olmayacağını ifade eden Kasım, "Direnişin büyük fedakarlığı ve kararlılığı meyvelerini verecek. Arap ülkeleri direnişe baskı yapmamalı, uluslararası ve halk desteğinden faydalanmalı." diye konuştu.

        Kasım, Hamas ve diğer tüm gruplar dahil olmak üzere Filistin direnişinin son söz sahibi olduklarına dikkati çekerek, onların değerlendirip uygun gördüğü kararı verdiklerini vurguladı.

        İsrail'in ablukasını kırmayı hedefleyen ve İsrail'in saldırısına maruz kalan Küresel Sumud Filosu'na da işaret eden Kasım, dünyanın dört bir yanından aktivistlerin İsrail'e karşı Filistinlilerin yanında olmasının güçlü etkileri olduğunu ifade etti.

        Kasım, "Büyük İsrail" projesi çerçevesinde Lübnan ve tüm bölgenin hedef alındığına dikkati çekerek, tüm bölge ülkelerine bu "tehlikeye" karşı mücadele etme çağrısı yaptı.

        Lübnan'ı "fırtınanın ortasında" olarak nitelendirip, İsrail'in hedeflerine ulaşamayacağını belirten Kasım, "Askeri üstünlüklerine rağmen inanç ve direniş irademiz sayesinde düşmanın planlarını engelledik. Teslimiyet yol açar, direniş ise korur." dedi.

        Lübnan hükümetine seslenen Kasım, "Egemenliği geri kazanmak öncelik olmalı. İsrail'i Lübnan'dan çıkarmak ve saldırılarını durdurmak başlıca görevdir. Yeniden imar ve kalkınmayı öncelik haline getirin. Seçim yasası belirli bir kesime göre olmamalı, adil temsil uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

