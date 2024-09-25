Hizbullah, onlarca füzeyle vurdu

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Hizbullah'tan yapılan diğer açıklamada ise hava savunma birimlerinin iki İsrail savaş uçağına uygun silahlarla karşı koyduğu ve savaş uçaklarının Lübnan hava sahasını terk etmeye zorladığı belirtildi.

Hizbullah mensuplarının "Kiryat Motzkin" adlı gasbedilmiş Filistin toprağını da "Fadi-1" füzeleriyle yeniden hedef aldığı ifade edildi.

ALMANYA ENDİŞELİ

Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasından büyük endişe duyduğu bildirildi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Scholz, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile telefonda görüştü.

Görüşmede Scholz, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmanın tırmanmasından duyduğu büyük endişeyi dile getirdi ve "bölgesel yangın" tehlikesinin altını çizdi. Başbakan Mikati'ye Lübnan'daki çatışmalarla ilgisi olmayan sivillerin çektiği acılar ve ölümler dolayısıyla duyduğu üzüntüyü belirten Scholz, çatışmaya diplomatik çözüm bulunmasının mümkün olduğunu kaydetti. Scholz, Alman hükümetinin diplomatik çözümü desteklediğini, ateşkes için BM Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması amacıyla çaba sarf edilmesi ve bu bağlamda Hizbullah'ın İsrail ile olan sınır bölgesinden çekilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Scholz, İran'ın da durumu yatıştırma sorumluluğu olduğunu ifade etti. 8 EKİM 2023'TEN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 1247'YE ÇIKTI Lübnan Çevre Bakanı Nasır Yasin, İsrail ile Hizbullah çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana ülkesinde ölenlerin sayısının 1247'ye; yaralıların 5 bin 278'e ulaştığını belirtti. Bakan Yasin, başkent Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, son günlerde tırmanan İsrail saldırılarındaki kayıplara ilişkin bilgi verdi. Lübnan'da 8 Ekim'den bu yana ölenlerin sayısının 1247'ye, yaralıların ise 5 bin 278'e ulaştığını belirten Yasin, bu kişilerin çoğunun sivil, çocuk ve kadın olduğunu kaydetti.

Yasin, sığınma merkezlerindeki kayıtlı yerinden edilenlerin yüzde 30'unu bu dönemdeki çatışmalarda göç edenlerin oluşturduğunu; özellikle güney bölgelerinden ve Bekaa'dan şu ana kadar göç edenlerin sayısının 150 binden fazla olduğunu tahmin ettiklerini dile getirdi. Lübnanlı Bakan, yerinden edilenlerin sığınmak amacıyla Vadi Halid, Ekrum, Akkar'dan Beyrut, Cebeli Lübnan, Batı Bekaa, Zahle, Eş-Şud, Aley'e kadar yayıldığını aktardı. Yardım etmeye hazır olduklarını bildiren ülkelerle temas halinde olduklarını belirten Yasin, yakında Irak, Ürdün, Katar, Kuveyt, Mısır ve diğer ülkelerden de yardımların geldiğini göreceklerini ifade etti.

İsrail-Lübnan sınırı, 8 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ile Hizbullah arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalara sahne oluyor. İsrail ordusu, 23 Eylül Pazartesi gününden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine de yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail’in pazartesi gününden beri düzenlediği hava saldırılarında 609 kişi öldü. Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdullah Buhabib, İsrail’in saldırıları nedeniyle ülke içerisinde yerinden olanların sayısının 500 bine yaklaştığını ifade etti.

Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.