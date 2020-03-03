03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hisar hava savunma sisteminin bir hafta içerisinde sahada olacağı bilgisinin paylaşılmasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Bahar Kalkanı Harekatının başlamasının ardından Hisar hava savunma sistemi sahada yerini alacak. Peki Hisar Hava Savunma Sistemi özellikleri nelerdir? İşte detaylar...
HİSAR HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ
* HİSAR ailesinin, alçak irtifa hava savunma füze sistemi olan HİSAR-A, 15 kilometre menzile ve 5 kilometre irtifaya sahip.
* Hareket halindeki birliklerin hava savunmasını sağlamak amacıyla hava tehditlerinin alçak irtifada etkisiz hale getirilmesi görevini yerine getirecek HİSAR-A, Kundağı Motorlu Otonom Alçak İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi, Füze Fırlatma Sistemi (FFS),Alçak İrtifa Füzesi ve Füze Taşıma ve Yükleme Sisteminden oluşuyor.
* Hedef tespit, teşhis ve takip özellikleri bulunan HİSAR-A ayrıca, dost düşman tanıma sistemi (IFF),çoklu angajman ve ardışık ateşleme, takım halinde görev yapabilme ve komuta kontrol, üst komuta kontrol unsurları koordinasyonunda görev yapabilme, gece/gündüz ve kötü hava koşullarında görev yapabilme, konumlama ve yön bulma sistemi, zırhlı mekanize birlikler ile hareket kabiliyeti nükleer, biyolojik ve kimyasal koruma, balistik koruma özelliklerine de sahip.
* Mart 2019'da, HİSAR-A, füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak yapılan atışta, yüksek hızlı hedef uçağa karşı yüzde 100 başarı sağlanmıştı.
* HİSAR-A'nın füze fırlatma sistemi üzerinden ilk defa dik olarak gerçekleştirilen atışta, füzenin ilk hedefe yönlenmesi, radar bilgisiyle ara safha güdüm, arayıcı başlıkla hedef tespiti, takibi ve hedefe ulaşma yeteneklerinde başarı sağlanmıştı. Akabinde yapılan angajman değişikliğiyle füze havadaki ikinci hedefe yönlendirilerek aynı başarı tekrar edilmişti.
* ASELSAN ve ROKETSAN tarafından milli ve yerli olarak geliştirilen HİSAR-A, yapılan nihai sistem testlerinde hedefi yüzde 100 başarıyla imha etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, HİSAR-A'nın seri üretime geçeceğini açıkladı.
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